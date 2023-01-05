Şüpheli şahıslardan uyuşturucu madde ele geçirildi

Aydın'ın Söke ilçesinde yol emniyet ve kontrol devriyesinde yakalanan beş şüphelinin üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerimizce uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik çalışmalar devam ediyor. Söke ilçesinde yol emniyet ve kontrol devriyesi esnasında Y.A., E.B.Y, F.T.A, M.K., A.S. isimli şüpheli şahıslardan uyuşturucu madde ve kullanma aparatı ele geçirildi. E.B.Y. ve F.T.A. isimli şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testte uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.