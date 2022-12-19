Şüpheli şahısların üzerinden uyuşturucu çıktı

Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma ekipleri tarafından şüphelenilerek durdurulan 3 şahsın üzerinden uyuşturucu madde ve kullanma aparatları ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, M.B. (25), A.K. (22) ve E.C.Y .(22) isimli şüphelilerin üzerinde uyuşturucu madde ve kullanma aparatı ele geçirildi. Şüphelilerin sevk edildiği sağlık kurumunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.