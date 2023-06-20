Şüpheli şahısların üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre; Didim, Germencik ve Söke ilçelerinde yapılan devriyeler esnasında durumundan şüphelenilerek durdurulan 6 şahsın üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahısların sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde 4 şahsın uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.