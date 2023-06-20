İhlas Haber Ajansı

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Şüpheli şahısların üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde durumlarından şüphelenilerek durdurulan 6 şahsın üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.



Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre; Didim, Germencik ve Söke ilçelerinde yapılan devriyeler esnasında durumundan şüphelenilerek durdurulan 6 şahsın üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahısların sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde 4 şahsın uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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