Şüpheli şahsın evinde uyuşturucu madde ele geçirildi

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde bir şüpheli şahsın evinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde satan ve kullanan şahıslara yönelik faaliyette;

Kabaca Mahallesinde bir şüpheli şahsın ikameti ve eklentilerinde yapılan aramada 180,5 gram kubar esrar, 10 adet kök kenevir ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.