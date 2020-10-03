İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şüpheli şahsın üzerinden ruhsat silah çıktı

Kuşadası’nda şüphe üzerine yapılan aramada üzerinden ruhsatsız silah ve bu silaha ait mermi ve şarjör çıkan bir kişi gözaltına alındı.

Kuşadası'nda şüphe üzerine yapılan aramada üzerinden ruhsatsız silah ve bu silaha ait mermi ve şarjör çıkan bir kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Kadınlar Denizi Mahallesi Yüksel Yalova Caddesi üzerinde şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Yapılan kimlik sorgulamasında isminin H.S. olduğu belirlenen şüphelinin gerçekleştirilen üst aramasında bir adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait bir adet şarjör ve 8 adet mermi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli H.S. sorgulanmak üzere Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.