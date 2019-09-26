Şüpheli şahsın üzerinden tabanca çıktı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde şüphe üzerine üst araması yapılan şahıstan ruhsatsız tabanca çıktı.

Edinilen bilgiye göre, gece 01.30 sıralarında Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin yapmış oldukları kontroller esnasında İkicesmelik Mahallesi 613. Sokak üzerinde durumundan şüphelenilen bir şahıs durduruldu. Şahsın yapılan sorgulamasında şahsın isminin İ. Ö. olduğu tespit edildi. Şahsın yapılan üst aramasında 1 Adet Browning Marka 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 7 Adet 9 mm çapında fişek ele geçirildi.

Şahıs yakalanarak gerekli işlemler için emniyete götürüldü.