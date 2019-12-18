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Şüpheli valizden kıyafet çıktı

Aydın’ın Efeler ilçesinde, boş bir arsaya bırakılan şüpheli valizden kıyafet çıktı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, boş bir arsaya bırakılan şüpheli valizden kıyafet çıktı.


Olay Girne Mahallesi 2110 sokak numara 6'da saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş arsa üzerine bir kişinin valiz bırakıp hızla uzaklaştığı ihbarını değerlendiren polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Arsa üzerinde atılı vaziyette bulunan valizin inceleyen ekipler valizin içinde kıyafetler olduğunu belirledi.


Boş arsa üzerindeki valiz inceleme yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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