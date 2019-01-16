Şüphelilerin üzerinden 2 adet silah çıktı

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu iki şüphelinin üzerinde 2 adet silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği KOM Grup ekiplerinin suçu önlemeye ve suçluları yakalamaya yönelik olarak Türkmen Mahallesi sokak aralarında gerçekleştirdikleri kontrollerde şüpheli hareketler sergileyen F.T.(26) ve L.Ö. (28) isimli iki şahıs yakalandı.

Şahısların yapılan üst aramasında 2 adet ve silahlara ait 5 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli şahıslar gözaltına alınarak, haklarında gerekli yasal işlemler başlatıldı.