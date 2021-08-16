Sürücü kursuna ait otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı: 7 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde sürücü kursuna ait otomobil ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Aydın-Muğla Karayolu üzeri Baltaköy Mahallesi bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü kursu eğitmeni S.Y. yönetimindeki 09 HJ 314 plakalı otomobil manevra yapmak isterken aynı yönde ilerleyen H.T. idaresindeki 09 M 0146 plakalı yolcu minibüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile sürücü kursuna ait otomobilde bulunan kurs eğitmeni ve otomobil sürücüsü S.Y. (25) ile yolcu konumundaki kursiyer Z.B. (24) ve yolcu minibüsünde bulunan H.M. (39), N.K. (43), G.A. (17), G.A. (15) ile Y.A. (5) vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazaya ilk olarak olaylara daha hızlı müdahale için kurulan motorize sağlık ekibi müdahale etti. Yaralılar olay yerine gelen diğer ambulanslarla gerekli müdahaleleri yapılarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.