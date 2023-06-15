Sürücü ve yayanın dikkatsizliği kazaya neden oldu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde dikkatsizlik ve ihmal kazaya neden oldu. Kazada başından yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza Nazilli merkezde bulunan Katlı Otopark içerisinde meydana geldi. Perşembe pazarının kurulu bulunduğu katlı otoparkın üst katından 09 AGP 250 plakalı kapalı kasa kamyonet kendine ait olan alanda otopark dışına çıkmak üzere inişe geçtiği sırada yaya yolu yerine araçların kullandığı güzergahı kullanan bebek arabalı bir kadına çarpması sonucu kaza meydana geldi. Yolun dar olması ve dikkatsizlik nedeniyle bebek arabalı kadını kamyonetin sağ arka kısmından teması ile bebek arabası rampa aşağı yuvarlanırken içerisinde bulunan bebek yola savrularak başından yaralandı. Şans eseri aracın altına düşmekten son anda kurtulan yaralı çocuk için çevredekiler seferber oldu. 112 ihbar hattına yapılan ihbarın ardından olay yerine gelen ambulans ekibi pazar yerinde bulunan çadır iplerine takılarak mahsur kaldı. Yaralı çocuk ise annesinin kucağında ambulansa getirilerek ilk tedavisinin ardından Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen çocuğun yaralanmasına neden olan ve henüz ismi belirlenemeyen sürücü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza anında annesi ile birlikte alışveriş için pazara gelen 2 yaşlarındaki çocuğun ablası ise büyük korku yaşadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.