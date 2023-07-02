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Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yan yattı: 1 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ticari araç yan yatarken, kazada 1 kişi yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ticari araç yan yatarken, kazada 1 kişi yaralandı.



Kaza, Aydın-Denizli Karayolu üzeri Umurlu Mahallesi'nde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 HR 805 plakalı ticari araç sürücüsü iddiaya göre başka bir otomobilin sıkıştırması nedeniyle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolda savrulmaya başlayan araç orta refüje çarparak yan yattı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ticari araç içerisindeki şoför ve yolcu konumundaki bir kişiyi çıkarttı. Kazada yaralanan yolcu konumundaki şahıs sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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