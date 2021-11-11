İhlas Haber Ajansı

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Sürüklenen lastik bottaki 19 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 19 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 19 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından bahse konu lastik bot içerisindeki 19 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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