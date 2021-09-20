Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nun dokuzuncusu Nazilli'de yapıldı

Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, Nazilli Belediyesi sponsorluğunda gerçekleştirildi.

Bisiklet kullanımını özendirmek, ses kirliliğinin yanı sıra otomobillerin doğaya verdiği zarara dikkat çekmek için 9. kez toplanan kadınlar, şık kıyafetler giyerek Nazilli Belediyesi sponsorluğunda kentin dört bir yanında bisiklet turu yaptı.

Beden Eğitimi Öğretmeni Gülşah Türkar etkinlikle ilgiki olarak yaptığı açıklamada, “Bu yıl 9. kez yapılacak olan Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'na gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ediyoruz. 2013 yılında İzmir'de Sema Gür'ün girişimleri ile bisiklete binen bir grup gönüllü kadının desteği ile başlamıştır. 5 yıl içerisinde büyüyen bu etkinlik Türkiye'de diğer şehirlerde bisiklete binen kadınların da dikkatini çekmiştir. Turumuz bu yıl yaklaşık 155 şehirde eş zamanlı olarak yine gönüllü kadınlar tarafından yapılıyor. Gururluyuz” diye konuştu.

Bisiklet ile ulaşım sağlandığı takdirde çevre kirliliğinin büyük ölçüde önüne geçilebileceğine dikkat çeken Türkar; “Bisiklet yoğun kent trafiğine çözüm olabilir. Biz de dünyanın birçok yerindeki hem cinslerimiz gibi günlük kıyafetlerimizle bisiklete binerek ulaşımımızı sağlayabiliriz. Buna dikkat çekebilmek amacıyla süslendik ve bisikletimiz ile yollara çıktık” ifadelerini kullandı.

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında yapılan ‘Dünya Otomobilsiz Kentler Günü'ne vurgu yapmak için toplandıklarını söyleyen Türkar; “Dünyanın birçok ülkesinde yapılan etkinlikler zincirine Türkiye'de İzmirli kadınlarımız yıllardır öncülük etmektedir. Biz de Nazilli'de bisiklete binen kadınlar olarak motorlu taşıtların olmadığı yollarda bisiklete binmenin ne kadar keyifli olduğunu göstermek için buradayız. ‘Egzoz kokusuna karşı parfüm kokusu' diyoruz” dedi.

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın eşi Aslı Özcan ise “Kadınlarımız her zaman çok yönlüdür. Her daim aynı anda birçok işi yapabilme kapasitesine sahip olduklarından; süsleniriz, sporumuzu da yaparız, çocuğumuza ve evimize de bakarız. Bu anlamda bugün burada hep birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Hem kadınların gücünü göstermek hem de doğamızı korumak adına yapılmış bir etkinliğin parçası olmaktan onur duyuyorum” diye konuştu.

Belediye Meydanı'ndan başlayan ve Dallıca Köprüsü'ne kadar devam eden tura erkekler de destek verdi.