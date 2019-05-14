Suyolcu ödülü Hüseyin Arabul'a verildi

Lütfi Suyolcu, katledilişinin 24. yılında Kuşadası'nda anılacak.

Bu arada, bu yıl ilk kez düzenlenen Suyolcu ödülü, Kuşadalı işadamı Hüseyin Arabul'a verildi.

1977-1980 ve 1989-1994 yılları arasında Kuşadası Belediye Başkanlığı yapan ve 1995 yılında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren M. Lütfi Suyolcu'yu anma programı 16 Mayıs Perşembe günü Kuşadası Kervansaray'da gerçekleştirilecek, ardından da merhum Suyolcu'nun Kuşadası Adalızade Mezarlığı'ndaki kabri ziyaret edilecek.

-Suyolcu ödülü ilk kez veriliyor

Bu arada, Suyolcu'nun ailesinin fikri ile bu yıl ilk kez M. Lütfi Suyolcu ödülleri verilmeye başlanıyor. Suyolcu'nun tiyatro ve sinema sanatçısı kızı Çiğdem Suyolcu, bu yıl ilk kez verilmeye başlanacak Suyolcu ödülünün Kuşadalı işadamı Hüseyin Arabul'a verileceğini açıklayarak, Arabul'un ödülünü 16 Mayıs Perşembe günü jüri başkanı Metin Uca'nın elinden alacağını söyledi.