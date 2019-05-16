Suyolcu, ölümünün 24. yılında anıldı

Lütfi Suyolcu, 24. ölüm yıl dönümünde Kervansaray'da düzenlenen bir törenle anıldı.

1995 yılında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Kuşadası eski Belediye Başkanı Lütfi Suyolcu'yu anma programına Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tibet Özer, Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan, Suyolcu'nun ailesi ve çok sayıda Kuşadalı katıldı. Anmada konuşan Lütfi Suyolcu'nun kızı Çiğdem Suyolcu, babasına olan sevgisinin her geçen gün biraz daha büyüdüğünü belirterek “Lütfi Suyolcu her şeyden önce çok iyi bir babaydı. Onun öğretileri sayesinde ayakta duran ve kendine güvenen bir birey haline geldim. Onu çok özlüyorum" dedi. Çiğdem Suyolcu'nun ardından konuşan ünlü sunucu ve yazar Metin Uca ise halkın iradesiyle seçilmiş bir belediye başkanının sokak ortasında haince katledilmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek “Böyle bir göreve beni layık gören sevgili Çiğdem Suyolcu'ya teşekkür ederim. Yaşadığı kent için güzel işler yapmış bir belediye başkanının bu şekilde katledilmesi kabul edilir bir durum değil. Öyle güzel insanların bu tarz anmalarla yaşatılması çok mutluluk verici” dedi.

Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tiber Özer ise tüm Kuşadası'nın eski Belediye Başkanı Lütfi Suyolcu'ya büyük bir vefa borcu olduğunu belirterek; “Bazı isimler vardır ki, aramızdan ayrılışının üzerinden yıllar da geçse asla unutulmazlar ve gönüllerde yaşamaya devam ederler. Lütfi Suyolcu da şüphesiz ki bu isimlerden birisidir. 1995 yılında evinin önünde haince bir cinayetle yaşamdan koparılan Lütfi Suyolcu, görev süresi boyunca örnek kişiliği, samimiyeti, dürüstlüğü ve kentimize sunduğu hizmetlerle Kuşadası halkının gönlünde taht kurmuştur. Her kesimden insanın takdirini kazanarak ardında güzel hatıralar ve yüreklerimizde derin izler bırakarak ebediyete intikal eden Lütfi Suyolcu, sahip olduğu nitelikler, hizmet anlayışı ve halkla kurduğu ilişki anlamında bizlere örnek olmaya devam etmektedir. Bu nedenle Lütfi Suyolcu'yu unutmamız ve unutturmamız mümkün değildir” dedi.

Törende Lütfi Suyolcu adına bu yıl ilk kez verilen Onur Ödülü, 2019 yılı seçici kurul başkanı ünlü sunucu ve yazar Metin Uca tarafından Kuşadalı hayırsever işadamı Hüseyin Arabul'a verildi.