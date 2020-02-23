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Suyu düştüğü, toprağı oluştuğu yerde tutmak için fidan diktiler

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Efeler ilçesinde, TEMA gönüllüsü öğrenciler ve üniversiteli gençler suyu düştüğü, toprağı oluştuğu yerde tutmak için fidan dikti.

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Efeler ilçesinde, TEMA gönüllüsü öğrenciler ve üniversiteli gençler suyu düştüğü, toprağı oluştuğu yerde tutmak için fidan dikti.


Efeler Hacı Celal Oto Ortaokulu ve Efeler Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileri ile Adnan Menderes Üniversitesi Genç TEMA Topluluğu üyeleri, Efeler Şahnalı Mahallesi Yağcılar ağaçlandırma sahasında 400 fidanı toprakla buluşturdu.


TEMA Vakfı Aydın İl Temsilcisi Mehmet Özdemir, “Milli Eğitim Bakanlığı ve TEMA Vakfı işbirliği ile Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Liselerimizde Çocuk ve Genç Çevre Eğitim Programları TEMA Vakfı Eğitim Gönüllüsü öğretmenlerimiz tarafından uygulanmaktadır. Bu programın uygulandığı sınıflarda okuyan öğrencilerimiz öğretmenlerinin rehberliğinde ve velilerinin izniyle, orman teşkilatımızın ağaçlandırma sahalarında fidan dikimi etkinliklerine katılmaktadır. Kamu yararına yapılan etkinlikler, öğrencilerimizin derslerinin aksamaması için hafta sonu tatilinde planlanmakta olup, gelecek haftalarda da etkinlikler devam edecektir. Efeler Şahnalı Mahallesi Yağcılar ağaçlandırma sahasında 400 fidan toprakla buluşturulmuş, öğrencilerin getirdikleri 5 litrelik pet şişelerle dikilen fidanlara can suyu verilmiştir. Dikilen fidanların bakımı için ayrıca gelinecektir” dedi.

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