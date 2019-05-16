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Suzan Kardeş, Kuşadalılarla buluştu

Ünlü ses sanatçısı ve oyuncu Suzan Kardeş, İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda düzenlenen bir konserle Kuşadalılarla buluştu.

Ünlü ses sanatçısı ve oyuncu Suzan Kardeş, İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda düzenlenen bir konserle Kuşadalılarla buluştu.


Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan Ayı etkinlikleri kapsamında gerçekleşen konserde Kardeş, kendi yorumunu kattığı birçok halk ezgisini Kuşadalı hayranları için seslendirdi.


Ünlü sanatçı Suzan Kardeş, Kuşadası'nda muhteşem bir konser verdi. Kuşadalıların yoğun ilgi gösterdiği konsere Kuşadası Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Turan, Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu ve Belediye Meclis Üyeleri de katıldı. Birçok ünlü sanatçının makyözü olarak da tanınan Kardeş, seslendirdiği eserler ve ekip arkadaşlarıyla gerçekleştirdiği sahne şovlarıyla Kuşadalı hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.


Konser sonunda konuşan sanatçı Suzan Kardeş, Kuşadası'nda sahne almaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek, davetlerinden dolayı Kuşadası Belediyesi'ne teşekkür etti.


Kuşadası Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Turan, ünlü sanatçı Suzan Kardeş'in sahne dünyasının aranan isimlerinden biri olduğuna dikkat çekerek, Kuşadası'nda konser vermesinden dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

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