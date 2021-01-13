İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tabakhane Deresi'nde sular yükseldi

Aydın’ın merkez ilçesindeki Efeler’de etkili olan sağanak yağış Tabakhane Deresi’nin su seviyesini yükseltti.

Aydın'ın merkez ilçesindeki Efeler'de etkili olan sağanak yağış Tabakhane Deresi'nin su seviyesini yükseltti.


Aydın'da dün gece etkili olan sağanak yağış sonrasında uzun zamandır sığ olan Tabakhane Deresi'nde su seviyesini gözle görülür derecede yükseldi. Dağlardan gelen sular ile sokaklardan dereye akan sular dereyi coşturdu. Yağışlarla birlikte şehir merkezinde herhangi bir taşkın ve olumsuzluk yaşanmazken, sağanak yağış uzun zamandır yağış bekleyen çiftçileri de sevindirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.