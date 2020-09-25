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Tablet kampanyasına ilk katkı Kaymakam Ülkü ve Başkan Erol'dan geldi

Aydın’ın Buharkent ilçesinde kaymakamlık ve belediye tarafından ihtiyaç sahibi öğrenciler için tablet kampanyası başlatıldı.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde kaymakamlık ve belediye tarafından ihtiyaç sahibi öğrenciler için tablet kampanyası başlatıldı. Kampanyaya ilk desteği Buharkent Kaymakamı Kemal Ülkü ve Belediye Başkanı Mehmet Erol verdi.


Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Kovid-19) dolayısıyla yapılan uzaktan eğitime katkıda bulunmak için Buharkent Kaymakamlığı ve Buharkent Belediyesi tarafından tablet kampanyası başlatıldı. Başlatılan kampanya kapsamında uzaktan eğitime ilk katkıyı Buharkent Kaymakamı Kemal Ülkü ve Belediye Başkanı Mehmet Erol verdi. Kaymakam Ülkü ve Başkan Erol kampanyaya kişi başı bin TL bağışlayarak 2 öğrencinin tablet ihtiyacını giderdi.


Buharkent Kaymakamı Kemal Ülkü ve Belediye Başkanı Mehmet Erol vatandaşları kampanyaya destek olmaya davet etti.

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