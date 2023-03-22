Tahrip edilen tarihi su kemeri hakkında soruşturma başlatıldı

Kuşadası'nın ekolojik açıdan en güzel alanlarından biri olan Bahçecik Boğazı'nda maki ve orman ekosistemi içinde açılan ve Efes su yolunun üzerinde bulunan tarihi Didar su kemerinde meydana gelen tahribatlarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Türkiye'de uzun mesafeden su taşıyan sistemlerin en iyi örneklerinden biri olan Efes su yollarının Kuşadası sınırları içinde kalan Didar Su Kemeri'nin, kimliği belirsiz kişiler tarafından tahrip yapıldığı ortaya çıktı. Milattan Sonra 1'inci yüzyılda inşa edildiği bilinen tarihi kemerin tahrip edilmesine tepki gösteren Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, konu ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Efes su yolunun üzerinde bulunan Didar su kemerine tüm Kuşadası halkının sahip çıkması gerektiğini belirten Başkan Sürücü; “Sabahtan Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve Kuşadası Belediye Zabıta ekipleri alanda incelemelerde bulunarak tutanak tuttular ve gerekli ifadeler alındı. Öğleden sonra da Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne bağlı arkeologlar alana gelerek yapılan tahribatlarla ilgili tescilli alanlarda incelemeler yaptılar. Yapılacak soruşturmalardan sonra gerek orman içinde açılan yollar gerekse tarihi su kemerinde gerçekleştirilen tahribatların durumu belli olacak. Milli parktan sonra doğallığını büyük ölçüde koruyan ve Akdeniz Bitki Örtüsü'nün en güzel örneklerinin görüldüğü Bahçecik Boğazı Kuşadası'nın son doğal kalmış alanlarından birisidir. Doğallığının yanı sıra, antik dönemin mühendislik harikalarından biri olarak kabul edilen Efes'in su ihtiyacını karşılayan suyollarının geçtiği tarihi değeri olan bir vadidedir. Bahar aylarında en güzel çiçeklerinin açtığı, yırtıcı kuşlarının süzüldüğü, ötücü kuşlarının sesleriyle coştuğu, sürüngenlerinin gezindiği Bahçecik Boğazı, zengin biyolojik çeşitliliğiyle tüm güzelliklerini sergilemektedir. Bu tür doğal alanların tarihi ve ekolojik özellikleri incelenmeden ve ilgili kurumların görüşleri alınmadan hiçbir uygulama yapılmamalıdır. Kuşadası'nın hemen arkasında bir cennet bahçesini andıran Bahçecik Boğazı doğal ve tarihi değerleriyle Tabiat Parkı yapılması gereken bir doğa hazinesi olup, tüm Kuşadası'nın sahip çıkması gerekir” dedi.