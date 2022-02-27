Tahta kapıdaki 4 kilit görenleri gülümsetti

Aydın'ın Karpuzlu ilçesindeki bir deponun tahta kapısındaki bulunan 4 asma kilit görenleri gülümsetti.

İlginç görüntü kırsal Tekeler Mahallesi'nde kayda alındı. İlçe merkezinden büyüklüğü ile dikkat çeken mahalledeki bir deponun kapısı yoldan geçen vatandaşlar tarafından ilgi odağı oldu. Sahibi tarafından içerisinde malzemelerin bulunduğu deponun tahta kapısına takılan 4 adet asma kilit görenleri gülümsetti. Kilitlerin bağlı bulunduğu demir kancaları kapıdan sökmenin kilitleri açmaktan daha kolay ve hızlı olduğunu dile getiren vatandaşlar, "Karadeniz fıkrası gibi durum" yorumunu yaptı.