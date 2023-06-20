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Tahta paletleri çalarken yakalandılar

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 2 şüpheli tahta paletleri çalarken jandarmaya yakalandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 2 şüpheli tahta paletleri çalarken jandarmaya yakalandı.



Olay, Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 şüpheli kurumsal bir firmaya ait zincir marketin önünde istiflenmiş halde bulunan tahta paletleri çalmaya çalıştı. Tahta paletleri yanlarındaki araca yüklemeye başladıkları esnada, bölgede devriye gezen jandarma ekiplerinin dikkatinden kaçamayan 2 şüpheli, suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden birisinin 19 suç kaydı olduğu ortaya çıkarken, haklarında adli işlem başlatıldı. Ele geçirilen malzemeler ise firma yetkilisine teslim edildi.

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