Tahta paletleri çalarken yakalandılar

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 2 şüpheli tahta paletleri çalarken jandarmaya yakalandı.

Olay, Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 şüpheli kurumsal bir firmaya ait zincir marketin önünde istiflenmiş halde bulunan tahta paletleri çalmaya çalıştı. Tahta paletleri yanlarındaki araca yüklemeye başladıkları esnada, bölgede devriye gezen jandarma ekiplerinin dikkatinden kaçamayan 2 şüpheli, suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden birisinin 19 suç kaydı olduğu ortaya çıkarken, haklarında adli işlem başlatıldı. Ele geçirilen malzemeler ise firma yetkilisine teslim edildi.