Takla atan araçtan yaralı olarak kurtuldu

Aydın’ın Efeler ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarken, kazada araç sürücüsü yaralandı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarken, kazada araç sürücüsü yaralandı.
Kaza, Adnan Menderes Mahallesi Doğu Çevre Bulvarı Çestepe Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali T. idaresindeki 48 N 4057 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine takla attı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü Ali T. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.