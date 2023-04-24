Takla atan otomobilden yaralı kurtuldu

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde otomobil sürücüsü, şarampole uçarak takla atan araç içerisinden yaralı olarak kurtuldu.

Kaza, Karaçakal yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ç. idaresindeki otomobil, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda savrulmaya başladı. Savrulan otomobil şarampole uçarak takla attı. Ağaçlara takılı kalarak duran otomobilin sürücüsü S.Ç. araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sürücü S.Ç.'yi sıkıştığı otomobilden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahalesi yapılan S.Ç., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.