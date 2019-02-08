Tales Matematik Müzesi ile Türkiye'de 80 bin çocuk matematiğe dokunacak

Etab çalışmaları ile 80 bin çocuğun matematiğe dokunmasını sağlayacak.

QNB Finansbank işbirliğinde ve sponsorluğunda düzenlenen, Tales Matematik Müzesi'ndeki materyallerin örneklerinden oluşan QNB Finansbank Tales Matematik Müzesi Gezici Tır'ı projesi Eylül 2018'den Şubat 2019 tarihine kadar 17 ilde 40 bin çocukla buluştu. 2.etabına başlanılan proje kapsamında gezici tır, Haziran 2019'a dek tüm Türkiye'de on binlerce çocukla daha buluşacak.

Tales Matematik Müzesi Kurucuları F. Alp Apaydın ve Metin Akyol, Aydın'da basın mensupları ile buluşarak proje hakkında bilgilendirmede bulundu.

Tales Matematik Müzesi Kurucusu F. Alp Ayaydın, Tales Matematik Müzesi'nin Türkiye'de 2015 yılından bu yana herkese matematiği sevdirdiğini ifade ederek, “Gezici tırımızda yer alan 34 modül ile ziyaretçilerimiz altın orandan, dört renk problemine açı görüntü sayısı ilişkisinden, kanalizasyon kapağındaki sırra, Mimar Sinan Köprü'sünden perspektife, Sezar şifrelemesinden çeşitli mantıksal oyunlara kadar pek çok konuda bilgi sahibi oluyorlar. Bu proje ile amacımız 15 ilde on binlerce çocuğumuzun matematiğe dokunmasını sağlamak ve matematiğe bugüne denk gelişmiş korkuların üstesinden gelmeye yardımcı olmaktır. Ülkemizin gelecekteki Cahit Arf'larını, Aziz Sancar'larını Einstein'larını birlikte keşfedeceğiz, onların önünü açarak ülkemize değer katmalarını sağlayacağız” dedi.

Tüm Türkiye'ye değer kazandırmak adına 2015 yılında müzeyi kurduklarını ifade eden Tales Matematik Kurucusu Metin Akyol, “Bugüne dek yaklaşık 150 bin ziyaretçiyi burada ağırlamanın yanı sıra gezici tır ile de on binlerce çocuğumuza ulaştık ve ulaşmaya devam ediyoruz. 2.etabı gerçekleştirdiğimizde yaklaşık 80 bin çocuğun matematiğe dokunmuş olmasını sağlamış olacağız. Artık Başak Koleji sadece bir okul değil, fikir ve proje üreten bir enstitü haline gelmiştir. Dünyanın en iyi kamu diplomasisi ödülünü kazandık. Biz Aydın'ı temsil ederken, bu ödülü aldıktan sonra Türkiye'nin en iyi koleji olduk. Önümüzdeki süreçte yeni projelerimiz olacak. Biz artık Dünya'nın en büyük koleji olmak için uğraşacağız” diye konuştu.

Tales Matematik Müzesi gezici tırının 2.dönem ilk durağı olan Muğla'daki sergi, şu ana kadar 3 bine yakın çocuğu ağırladı. Gezici tır Haziran 2019'a kadar Burdur, Isparta, Mersin, Hatay, Malatya, Muş, Kars, Rize, Giresun, Samsun, Kastamonu, Yozgat, Ankara, İstanbul ve Balıkesir illerini ziyaret edecek.