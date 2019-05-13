Tanyeri; “Üretim daha çok desteklenmelidir”

Tanyeri; tarımsal üretimde teknolojinin geliştiğini ancak bu gelişmelerin maliyetinin çok yüksek olduğundan üreticinin kendi imkanlarıyla faydalanmasının pek mümkün olmadığını belirtti.

Söke Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tanyeri; “Günümüzde gelişen mekanizasyon, uydu sistemleriyle sulama, ilaçlama, sera koşullarında iklimsel özellikleri optimum düzeyde tutabilme, bitkide istenilen dozda gübreleme imkanı, serada topraksız ürün yetiştiriciliği, hem serada hem de tarlada yazılım üzerinden bütün yetiştiricilik dönemi boyunca bitkinin isteğine göre bitki besleme, hastalık ve zararlı kontrolü yapılmaktadır. Ayrıca dronelar ile de tarlada klorofil pigmentine göre hastalık, zararlı tespiti, ilaçlama uygulamaları yapılabilmektedir. Ancak mevcut bu gelişmelerin maliyeti yüksek olduğundan dolayı üreticinin kendi imkanlarıyla faydalanması günümüz şartlarında mümkün gözükmemektedir. Bölgemiz üreticilerini göz önünde bulundurduğumuzda özellikle bu yıl etkisi daha fazla hissedilen tohum, mazot, gübre ve ilaçlama gibi daha birçok giderler bulunmaktadır. Üretici mevcut bu giderleri karşıladığında ancak kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir. Üretimi arttıracak gelişmeler ülkemizde daha çok desteklenmelidir. Her geçen yıl artan nüfus artması ve Dünya'nın 10 Milyardan fazla nüfusu kaldıramayacağı göz önünde bulundurulduğunda üretimin ve çiftçiliğin önemi her geçen gün daha da önem kazanmaktadır. Üreticilerimiz yenilenen teknolojik gelişmelerden faydalandırılmalı ve minimum alandan maksimum verim elde etmesi sağlanmalıdır. Dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek modern ve daha gelişmiş üretime teşvik edilmelidir. Tüm emektar çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü Kutlu olsun” ifadelerine yer verdi