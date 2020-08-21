İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tapu kavgası şüphelisi 4 kişi tutuklandı

Aydın’da Tapu Müdürlüğü’nde iki kişinin bıçaklandığı olayla ilgili bugün hakim karşısına çıkartılan 4 şüpheli tutuklandı.

Aydın'da Tapu Müdürlüğü'nde iki kişinin bıçaklandığı olayla ilgili bugün hakim karşısına çıkartılan 4 şüpheli tutuklandı. Tutuklanan şüpheliler adliye çıkışında kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına saldırdı.


Aydın'ın Efeler ilçesindeki Tapu Müdürlüğü'nde dün alım satım sırasında çıkan bıçaklı kavga çıkmış ve 1'i ağır olmak üzere iki kişi yaralanmıştı. Yaşanan olayın ardından Aydın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüpheliler F.K. O.K., K.K. ve E.K. tutuklandı.


Adliye çıkışı basın mensuplarına saldırdılar


Tutuklama kararı sonrası cezaevine sevk edilmek üzere adliyeden çıkartılan 4 zanlı, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına saldırdı. Basın mensuplarına tehditlerde bulunan zanlılar polis ekiplerinin araya girmesi ile polis otosuna bildirilerek cezaevine götürüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.