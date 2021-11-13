Taraftarları, polis taraftarları zor sakinleştirdi, maç polis nezaretinde tamamlandı

Aydın Süper Amatör Lig'de bugün oynanan maçta gergin anlar yaşandı. Efeler Belediyespor ile Ulukonakspor karşılaşmasında ortam gerilince maç polis nezaretinde tamamlandı.

Aydın Adnan Menderes Stadyumu yan sahalarda karşılaşan Aydın Efeler Belediyespor ile Ulukonakspor arasındaki karşılaşma oldukça sakin başladı. Maçın ilerleyen dakikalarında gerilen ortam son dakikakalrda iyice gerildi. Taraftarlar arasında yaşanan gerginlik üzerine sahaya çevik kuvvet ekipleri çağrıldı. Saha kenarında hakemi korumak için de polis görevlendirilirken, saha dışında da çevik kuvvet ekipleri olası bir arbedeyi engellemek için tedbir aldı. Karşılaşma Efeler Belediyespor'un 2-0'lık galibiyeti ile sonuçlanırken maç bitiminden sonra da polisler normale döndü.