Tarihçi yazar Bahadıroğlu, ADÜ'de konferansa katıldı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Aydın Şubesi tarafından düzenlenen Tarihçi-Yazar Yavuz Bahadıroğlu'nun konuşmacı olarak katıldığı “Tarih Boyunca Türkiye'ye Kurulan Tuzaklar” konulu konferans, Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

Programa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın, Rektör Danışmanı Hüseyin Turgut, TÜGVA Aydın İl Temsilcisi Sefa Şık, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Açılış konuşmasını yapan TÜGVA Aydın İl Temsilcisi Sefa Şık “Tarih; yaşatan, iz bırakan ve nihayetinde dersler çıkarılan uzun soluklu hatıralar bütünüdür. Bizler Türkiye'nin geleceğini ayakta tutmak idealini dert edinmiş, TÜGVA gençleri olarak diri kalan, davasına sahip çıkan ve tarihinden ders alarak geleceğe bakan gençleriz.” dedi.

Yeni Zelanda'da yaşanan terör olayını kınayarak sözlerine başlayan Tarihçi-Yazar Yavuz Bahadıroğlu ise “Müslümanlara yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında, teröristin kullandığı silahın üstünde 1071 Malazgirt Zaferi'nden günümüze, Türk Tarihi'nde aldıkları yenilgilerin izleri mevcut. Batının geçmişten gelen kapatamadığı birçok hesap var” diyerek gençlerden uyanık davranmalarını, provokasyonlara karşı dikkatli olmalarını istedi.