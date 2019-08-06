Tarihi Doğanbey köyüne yerli ve yabancı turist ilgisi

AYDIN(İHA) – Aydın'ın Söke ilçesinde, tarihi eski Doğanbey köyü yerli turistler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Aydın'da emekli öğretim üyesi Akın Çelebioğlu, Söke'nin eski Doğanbey köyünde mekanı satın alanlarca tarihi dokuyu bozmadan yapılarda başlatılan restorasyon çalışmalar köye değer yüklediğini ifade ederek, tarihi taş Rum evlerin yerli turistlerce yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

Söke ilçesine 30 km uzaklıkta Sırtını Mykale Dağlarına (Dilek Dağları) yaslamış olan tarihi Doğanbey köyü, Kurtuluş Savaşı sırasında mübadele sonucunda Yunanistan'a göç eden Rumlardan kalma bir köy olduğunu ifade eden Çelebioğlu, Köyde bulunan konut, dükkan, hastane ve çeşme gibi yapılar geç Osmanlı dönemi mimari özelliklerini yansıttığını, Köy geçmişte mübadele sonucu yerleşen köylüler tarafından terk edildiğinden evleri satın alan kişilerce aslına uygun restore ederek mekanın kullanılır hale getirilmeye çalışıldığını belirtti.

Çelebioğlu, “Özellikle mimarisiyle büyük ilgi çeken köyün taş evleri, dar sokakları ve doğal güzellikleri görülmeye değerdir. Rumca odalar anlamına gelen “Domatia” ismiyle kurulan köy zaman içinde “Doğanbey” ismini aldığı rivayet edilir” diye konuştu.