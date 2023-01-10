Tarihi eser kaçakçıları jandarmadan kaçamadı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda tarihi eser kaçakçısı 11 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre jandarma, Karacasu ilçesi Ataeymir Mahallesi'nde kaçak kazı yaparak tarihi eser aradığı tespit edilen 11 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda 11 şüpheli muhtelif kazı malzemeleri ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı