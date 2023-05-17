Tarihi Güvercinada Kalesi yoluna estetik dokunuş

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan tarihi Güvercinada Kalesi'ni ana karaya bağlayan mendirekte Kuşadası Belediyesi tarafından başlatılan bakım ve onarım çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi.

Kuşadası Belediyesi, turizm sezonu hazırlıkları çerçevesinde geçtiğimiz ay kentin simgesi olan Güvercinada Kalesi'ni ana karaya bağlayan mendirekte bakım ve onarım çalışması başlattı. Bu çerçevede Fen İşleri Müdürlüğü tarafından mendirekte bulunan 200 metrelik duvarın aşınan kısımlarına betopan montajı yapıldı. Beyaza boyanan duvarda eskiyen ahşap oturma grubu da yenisiyle değiştirildi. Ayrıca mendireğin aydınlatma sistemi de yenilendi. Tadilat çalışması, duvara Kuşadası'nın tarihini yansıtan fotoğraf ve bilgilerin yer aldığı panoların monte edilmesi ve alt kısmının bakımının da yapılmasından sonra tamamlanacak. Böylece geçmişi 13. yüzyıla kadar uzanan tarihi kaleye giden yol, Kuşadası'na yakışan modern ve estetik bir görünüme kavuşacak.

Güvercinada Kalesi, sahip olduğu tarihi ve doğal güzelliğiyle her yıl yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Kentin tanıtımına önemli katkı sağlayan tarihi kale, Kuşadası'nda yetişen 10 endemik bitki türünden biri olan 'Tülüşah' çiçeğini koruma parsellerini de bünyesinde barındırıyor. Ayrıca Güvercinada Kalesi'nini burç bölümünde 14,5 metre uzunluğundaki Fin (İskece) balinası iskeleti ile ticaret gemilerinin maketleri sergileniyor.

Güvercinada Kalesi, yaz döneminde de Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde düzenlenen ‘Maffy Kuşadası Caz Günleri' ile ‘Güvercinada konserine' de ev sahipliği yapıyor.