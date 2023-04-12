Tarihi Güvercinada Kalesi'nde turizm sezonuna hazırlık

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan tarihi Güvercinada Kalesi'ni ana karaya bağlayan mendirekte Fen İşleri Müdürlüğü tarafından bakım ve onarım çalışması başlatıldı.

Kuşadası'nın simgesi Güvercinada Kalesi, kente tatil yapmak veya günübirlik ziyaret için gelen yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor. Geçmişi 13'üncü yüzyıla kadar uzanan tarihi kale, özellikle hafta sonları ziyaretçi akınına uğruyor. Küçükada'nın üzerinde yükselen Güvercinada Kalesi'ni gezenler, bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor. Kentin tanıtımına önemli katkı sağlayan tarihi kale 2020 yılından beri de UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alıyor.

Kuşadası'nı modern ve estetik bir turizm kenti haline getirmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Kuşadası Belediyesi, yaz sezonu öncesi tarihi Güvercinada Kalesi'ni ana karaya bağlayan mendirekte bulunan 200 metrelik duvarda tadilat çalışması başlattı. İlk etapta Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından duvarın deforme olan kısımları onarılacak. Daha sonraysa Kuşadası'nın tarihini yansıtan fotoğraf ve bilgilerin yer aldığı eski ahşap panolar yenileriyle değiştirilecek.