Tarihi kalıntıdan klasik müzik yükseldi

Muğla'nın Marmaris ilçesi Orhaniye Mahallesi yer alan tarihi kalıntı, MAKSAD Oda Müziği Orkestrasının muhteşem bir konserine ev sahipliği yaptı.

Marmaris Kültür ve Sanat Derneği (MAKSAD) tarafından Marmaris Belediyesi'nin işbirliğiyle düzenlenen Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali sürüyor. 10 Haziran'da başlayan etkinlik çerçevesinde dün gece Orhaniye'de yer alan özel bir marinanın içindeki tarihi kalıntı, MAKSAD Oda Müziği Orkestrasının muhteşem bir konserine ev sahipliği yaptı. Tarihi mekandaki konser, sanatseverlere unutamayacakları keyif dolu anlar yaşattı.

Klasik Batı ve Caz müziği, bale ve görsel sanatlar ağırlıklı olmak üzere sanatın birçok dalını içine festival çerçevesinde 18 Haziran'da Kerem Görsev, 20 Haziran'da Fazıl Say, 25 Haziran'da Boğaziçi Gençlik Korosu Amfi Tiyatro'da müzikseverlerle buluşacak. Dünyaca ünlü Azeri piyanist ve besteci İlyas Mirzayev'in, MAKSAD Festival Orkestrası'yla birlikte vereceği Muğla Türküleri Konseriyle, festival 28 Haziran'da sona erecek.