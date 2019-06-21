Tarihi Kervansaray, Leonardo Da Vinci sergisine ev sahipliği yapıyor

1 Eylül tarihleri arasında Kuşadası'nda sergilenmeye başladı.

Kuşadası Öküz Mehmet Paşa Kervansarayında yer alan sergide Leonardo Da Vinci'nin 500 yıllık notlarından yararlanarak, tamamen el işçiliğiyle oluşturulmuş 30'a yakın icadı sergileniyor. Ayrıca Leonardo Da Vinci'nin mimarlık, mühendislik, anatomi gibi alanlardaki eskizlerinden yola çıkarak savaş makinalarını, piston, torna makinası ve tarihin ilk su kayağını görmenin yanında bugün kullandığımız birçok alette Leonardo Da Vinci'nin izlerine ve uygarlık tarihine dokunuşuna şahit olunacak.

Kuşadası Belediye Başkanvekili Tibet Özer, Tales Matematik Müzesi tarafından hazırlanan Da Vinci Sergisi'nin Kuşadası'nda açılamasından büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Özer, serginin Kuşadası tanıtımı açısında da büyük önem taşıdığının altını çizerek, “Ülkemiz de İzmir'den sonra ilk defa Kuşadası'na gelen bu sergi, Leonardo Da Vinci'nin çalışmalarının en büyüleyici olanlarını bir araya getirecek. Leonardo Da Vinci'nin ustalıkla ortaya koyduğu çizimleri ve büyüleyici eserlerini ahşaba hayat vererek yeniden inşa edilen bu sergi, Leonardo'nun akıl dünyasına dalmak isteyen ziyaretçilerle buluşturduk “ dedi.

Tibet Özer, bugün açılan serginin 1 Eylül 2019 tarihine kadar Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı'nda ziyaretçileriyle buluşacağını ve Da Vinci Sergisi'nin Kuşadalılar ve ilçeyi ziyaret eden turistlerden yoğun ilgi göreceğini kaydetti.

Serginin açılışına Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, Kuşadası Kaymakamı Saadettin Yücel, Belediye Başkanvekili Tibet Özer, KUTO Başkanı Serdar Akdoğan, Başak Eğitim Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı Alp Ayaydın, Başak Eğitim Hizmetleri Genel Direktörü Metin Akyol, Tales Matematik Müzesi Müdürü Serkan Üçöz ve Tales Matematik Müzesi Müdür Yardımcısı Ebrar Ölçer katıldı.