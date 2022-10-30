Tarihi Kervansaray'da Atatürk'ün sevdiği şarkılar yankılandı

Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı ( KUSAV) ile Kuşadası Genç İş Adamları Derneği (KUGİAD) tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin 99'uncu kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde Tarihi Kervansaray'da Atatürk'ün sevdiği şarkılardan oluşan bir klasik müzik dinletisi düzenlendi.

Tarihi Kervansaray'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen dinletiye ilgi yoğun oldu. Dinletiye KUSAV Başkanı Levent Köylü, KUGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Atınç ve çok sayıda sanatsever katıldı. Programda Atatürk'ün sevdiği şarkılar ve türküler, KUSAV Oda Topluluğu sanatçıları tarafından ADÜ Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Aleksander Makaev'in Klasik Batı Müziği'ne uyarladığı halleriyle izleyicilerin beğenisine sunuldu. Programın sonunda KUSAV Başkanı Levent Köylü ve KUGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Atınç, KUSAV Oda Topluluğu üyelerine çiçek takdim etti.

KUSAV Başkanı Levent Köylü sahnede yaptığı konuşmada izleyicilerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 99 yıl önce çok zor şartlar içerisinde Türkiye'yi yeniden inşa ettiklerini belirten KUSAV Başkanı Levent Köylü, “Bizler onların ışığından ve yolundan ayrılmadan yürümeye devam ediyoruz. Atatürk, Cumhuriyeti akıl, bilim, sanat ve kültür üzerine inşa etti. Ümit ediyorum ki yüzüncü yılı daha büyük bir coşkuyla kutlayacağız” diye konuştu.