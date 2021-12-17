Tarihi konak alev alev yandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yüz yıllık tarihi konak yanarak kül oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan alevlerin, 400 yıllık Kaleiçi Camii'ne ulaşmaması için büyük çaba sarf edildi.

Yangın, 13.30 sıralarında Camikebir Mahallesi 7 Eylül Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 100 yıllık tarihi konak, henüz belli olmayan bir nedenden dolayı bir anda alev aldı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için ve konağın yanında bulunan 400 yıllık Kaleiçi Camisi'ne yangının sıçramaması için uzun uğraşlar verdi. Yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınan yangında zaman zaman tarihi binada yıkımlar meydana geldi. Herhangi bir can kaybı yaşanmazken, polis ekipleri yangınla ilgili A.T. isimli bir kişiyi gözaltına aldı.