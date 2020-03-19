Tarihi Konuk Evi için protokol imzalandı

Karacasu Belediyesi tarafından restore edilen Sarayaltı Caddesindeki tarihi Konuk Evi bir süre önce Belediyeye ait Karbel isimli şirket tarafından kiralanırken, buranın işletilmesinde Karacasu MYO'ya destek alınması yönünde protokol imzalandı. Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal ve Karacasu Memnune İnci MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Umut Tolga Gümüş protokolü imzalarken; törende Yükseokul Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Dr. Esra Aksoy ve Öğr. Gör. Mehmet Taşdelen ile Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı Öğretim Görevlisi İsmail Mert Özdemir de hazır bulundu. 10 kişilik yatak kapasitesine sahip bir butik otel, cafe, kahvaltı ve toplantı salonu olarak değerlendirilmesi planlanan konuk evinde ayrıca Yüksekokul Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü öğrencileri uygulama yapma şansı yakalayacak.

Karacasu Belediyesi'ne ait geleneksel konuk evinin kurumların işbirliği ile konaklama tesisi olarak işletilmesini amaçlayan protokol çerçevesinde, Yüksekokulda eğitim gören Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı öğrencileri eğitimini aldıkları konuları konuk evinde uygulama şansı bulacak. Protokol aynı zamanda gerekli insan kaynağı desteğini sağlamayı amaçlıyor. Öğrencilerin turizm sektörüne yönelik mesleki gelişimlerine katkı sunulurken, akademisyenlerin ve belediye personelinin karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunması da planlanıyor. Karacasu'ya gelen grupların konaklama ihtiyacını da karşılamanın amaçlandığı proje ile konuk evinde kahvaltı ve kafe hizmeti de verilecek.