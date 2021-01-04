Tarihi okulun müzesindeki kupaları çaldılar

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan tarihi lisenin müzesindeki tarihi kupaları çalıp çuval içerisine koyup kaçan hırsızlar, bekçilere yakalandı.

Olay, Camikebir Mahallesi Bozkurt Sokak üzerinde saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Polis Merkez Amirliği'ne bağlı bekçiler devriye görevi sırasında, iki kişinin çuval taşıdıklarını gördü ve durdurdu. GBT'lerine bakılan iki kişinin M.A.(46) ve E.Ç.(43) olduğu tespit edildi. Durdurulan iki kişinin şüpheli hareketler sergilemesi üzerine ellerindeki çuvalı açtırtan bekçiler gördükleri manzara karşısında şok oldu. Yaklaşık 20 tane tarihi müsabaka kupası gören bekçiler, iki şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan araştırmalar sonucunda müsabaka kupalarının Kuşadası Şehit Kaya Aldoğan Lisesi'nin müzesinden çalındığı tespit edildi. Gözaltına alınan M.A. ve E.Ç.'ye sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer Lira ceza kesilirken iki şüpheli hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.