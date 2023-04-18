Aydın'ın en eski pazarlarından olan tarihi Salı Pazarı'na bayram erken geldi. Ramazan Bayramı öncesi en yoğun günlerinden birini yaşayan tarihi pazarda en fazla ilgili giyim tezgahları çekti.

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala çarşı ve pazarda yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşlar güzel havayı da fırsat bilerek bayram alış-verişlerini yapmak için kendilerini evlerinden dışarı atarken, tarihi Salı Pazarı'nda ve Yağcılar İçi Çarşısı olarak bilinen Barbaros Caddesi'nde tabir yerindeyse 'iğne atsan yere düşmeyecek' kalabalık oluştu. En fazla ilgiyi mağazalara göre fiyatların uygun olması sebebiyle giysi satan tezgahlar gördü. Giysi tezgahlarının başında oluşan yoğunluğa rağmen dakikalarca kendilerine uygun bedende giysiyi bularak satın alabilen vatandaşlar kendilerini şanslı olarak adlandırırken, bulamayanlar ise diğer tezgahlara yöneldi. Sebze ve meyve tezgahları ile tatlı satan iş yerlerinde oluşan kalabalıklar da gözlerden kaçmadı. Pazar içerisinde zaman zaman vatandaşlar yürümekte dahi zorluk çekti.