Tarihi sikke ve objeleri satmaya çalışırken yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Söke ilçesi Argavlı Mahallesi'nde sikke satmaya çalışan S.D. isimli şahsın aracında yapılan arama sonucunda 60 adet Roma, Bizans, Osmanlı dönemlerine ait sikke ve objeler ele geçirildi. Öte yandan, Efeler ilçesinde bir otobüs firmasında seyahat eden Y.K. isimli şahısın yapılan üst aramasında da 8 adet Roma dönemine ait bronz sikke ele geçirilirken, şahıslarla ilgili adli süreç başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.