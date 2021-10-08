İhlas Haber Ajansı

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Tarım aleti çalan hırsız yakalandı

Aydın’ın Didim ilçesinde bir evden tarım aleti çaldığı tespit edilen hırsız polis ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde bir evden tarım aleti çaldığı tespit edilen hırsız polis ekipleri tarafından yakalandı.


Aydın İl Emniyet Müdürlüğümüz Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda, ikametten benzinli tırpan ve tırpan yeleğinin çalınması olayı ile ilgili olarak elde edilen kamera görüntüleri çözümlemesinde olayın şüphelisinin M.M isimli şahıs olduğu tespit edilerek şahıs yakalandı. Suça konu malzemelerin elde edilmesine yönelik çalışmalar devam ederken, şahıs mevcutlu olarak adli mercilere sevk edildi.

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