Tarım arazileri sular altında kaldı

Sağanak yağmur ve şiddetli fırtına Kuşadası Körfezi'nde etkisini sürdürürken, Kuşadası ve çevresinde de günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Sağanak yağmur nedeniyle Kuşadası şehir merkezi ile siteler bölgesi, Davutlar ve Güzelçamlı'da araziler sular altında kaldı. Kuşadası-Torbalı ve Kuşadası-Menderes karayoluna paralel olan tarım arazilerini ise su bastı, tarım arazileri göle döndü.

Mteoroloji yetkilileri, Kuşadası Körfezi'nin 12 Ocak'ta metrekareye 130.3 kilogram yağış aldığına belirterek, 2 günlük aradan sonra bölgeye bugün geri gelen yağmurun etkisini arttıracağını açıkladı. Kuvvetli yağmurun gün içinde zamanla kuzey yönünden esen kuvvetli rüzgar sebebi ile soğuk havanın da etkisiyle zaman zaman karla karışık yağmura dönüşeceği bildirildi.