Tarım fuarına jandarma standı ilgi odağı oldu

Aydın'ın Söke ilçesinde gerçekleştirilen 28. Tarım Fuarı'nda stant açan jandarma ekipleri, gerçekleştirdikleri bilgilendirme ve tanıtımlarla ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla 28. Söke Tarım Fuarı'nda gerçekleştirdiği eğitimler ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Fuarda açılan 2 jandarma standında Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğince, ziyarete gelen kadınlara karanfil takdim edilirken, 6284 Sayılı Kanun, KADES uygulaması ile erkeklere de “Kadına El Kalkamaz” mottosuyla bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Faaliyette kadınların telefonlarına KADES uygulaması indirilerek durumsal farkındalık oluşturmak maksadıyla pankart açılarak, broşür dağıtımı yapıldı. Ayrıca Jandarma Trafik Şube Müdürlüğünce de trafik kazalarında araç devrilmeleri ve devrilmelerinin neden olduğu yaralanmalardan korumayı hedefleyen ROPS (Rollover Protection System) sistemi ile traktörlerin gece gündüz görünürlüğünü arttıran reflektör, sarı flaşör lamba konularında eğitim ve bilgilendirme yapıldı. Katılımcılara şapka, kalem ve el broşürü hediye edildi.