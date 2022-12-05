Tarım Fuarı'nın geliri öğrencilere burs olacak

Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenecek olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı hazırlıkları devam ediyor. Nazilli Tarım Fuarı ile ilgili yapılan ve yapılacak hazırlıkları değerlendirmek amacıyla Nazilli Belediye Başkanlığı Makamında toplantı yapıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) yurt içi fuar takviminde yer alan ve bu yıl 15-17 Aralık tarihleri arasında Nazilli Sümer Vakfı yararına gerçekleştirilen Nazilli Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı'nda 65 stanttın tamamının satıldığı kaydedildi. TOBB izni ile Nazilli Sümer Vakfı'nın öncülüğünde öğrencilere burs sağlanması amacıyla Nazilli Belediyesi Katlı Otopark alanında gerçekleştirilecek olan Nazilli Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı'nın hazırlıklarının koordinasyonu ve yapılması planlanan etkinliklerden azami verimin elde edilebilmesi amacıyla istişare toplantısı yapıldı. Toplantıda Nazilli ve Aydın ürünlerinin tüm dünyaya tanıtılmasının yanı sıra gıda ve tarım sektörünün bölgede canlanmasının önemini hatırlatılarak, fuarın her geçen yıl daha da dikkat çekici olacağı belirtildi.

Fuar Alanı'na giderek son hazırlıkları yerinde inceleyen heyetin hazırladığı raporu inceleyen Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli'nin tarım ve hayvancılık sektöründe Ege'ye yön veren bir politika üretmeye çalıştığını ifade etti. Özellikle incir ve kestane ihracatı ile dünyaya marka olan firmaların Nazilli'de hizmet verdiğini hatırlatan Başkan Özcan; “İlçemizde sadece Tarım Fuarı değil yapılan bütün etkinlikleri şehrimizi tanıtmak için bir fırsat olarak görüyorum. Yetiştirdiğimiz ve katma değer sağladığımız her ürünün zamanında tanıtımının yapılması çok önemli. İncirin, kestanenin, zeytinin, narenciyenin, çileğin ve birçok tarım ürününün Nazilli'de yetiştirildiğini herkes bilmeli. Gerek Ticaret Borsası gerekse Ticaret Odamız bu konularla ilgili büyük çalışma sağlıyor. Bizlerde yerel yönetimler olarak onlara destek vererek hem yöresel ürünlerimizin tanıtımını hem de şehrimizin tanıtımını yapıyoruz. Kentimizde bu kadar tarımsal potansiyel olmasına rağmen gıda, tarım, hayvancılık ve tarım ekipmanları adına bir fuarın yeterli açıda olmaması büyük eksiklikti. Kaymakamlığımızın öncülüğünde bu yıl düzenleyeceğimiz fuar bu eksikliği gidermektedir. Türkiye'de aynı zamanda öğrencilere burs sağlanacak olan fuar ile bir ilki de gerçekleştiriyoruz. Üniversite öğrencilerine destek amacıyla 15-17 Aralık tarihleri arasında Nazilli Belediyesi Katlı Otopark Alanında gerçekleştireceğimiz fuarımıza çiftçilerimiz başta olmak üzere tüm hemşerilerimizi bekliyoruz" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) resmi internet sitesinden yapılan bilgilendirmede Tarım Makinaları, Hayvan Yetiştiriciliği, Makine Ekipman ve Teknolojilerinin konu alınacağı 6 bin 500 metrekarelik kapalı fuar alanında 3 bin 500 metrekarelik stant alanı yer alıyor. Yaklaşık 65 stantta 170 firma katılacağı fuar alanı doluluk nedeniyle alan dışına da taşarken, fuarda 320 markanın tanıtımı da sağlanmış olacak.