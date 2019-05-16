“Tarım ve İnsan” konulu sergi Sökelilerin beğenisine sunuldu

AYDIN (İHA) –Tarım ve Orman Bakanlığının her yıl düzenlediği “Tarım ve İnsan” konulu fotoğraf yarışmasının ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan fotoğrafları Söke'de vatandaşların beğenisine sunuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile özel bir bankanın işbirliğinde bu yıl 10'uncusu düzenlenen fotoğraf yarışması sonucunda sergilenmeye değer görülen fotoğrafların sergi açılışı Söke Belediye Meydanı'nda yapıldı.

Toprağın ve tarımın önemi konusunda sosyal ve bireysel duyarlılığın geliştirilmesini amaçlayan "10. Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışması", 2018 yılında Genel, Çiftçi, Öğrenci, Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanları, Banka Çalışanları ve Tematik olmak üzere 6 farklı kategoride düzenlendi. Tematik kategori, 2018 yılında "Buzağı Yılı" olarak belirlenmişti.

Yarışmacılar tarım, hayvancılık, toprak, su, su ürünleri, gıda ve muhafazası, tarım ürünlerinin işlenmesi, çiftçi, köylü ve köy yaşamına dair her türlü faaliyeti konu alan fotoğraflarla yarışmaya katıldı. Yarışmada 669 fotoğraf severin 2 bin 933 eseri değerlendirildi. Seçilen fotoğraflar 81 ilde 29 Nisan- 6 Eylül 2019 tarihleri arasında dönüşümlü olarak sergilenecek.