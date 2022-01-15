Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Özkaldı çalışmaları yerinde inceledi

Kısım şantiye alanını ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Topraktan alınan verimin en büyük unsuru olan sulamayı modern sistemlerle yaygınlaştırma çalışmalar aralıksız devam ediyor. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, DSİ Genel Müdür Yardımcısı Dinçer Aydoğan, Barajlar ve HES Daire Başkanı Göktuğ İlter, DSİ 21. Bölge Müdürü Emrah Köleoğlu ve Bölge Müdür Yardımcıları; Aydın Çine Sulaması 2. Kısım şantiye alanını ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Projenin tamamlanması ile birlikte Çine Ovasında bulunan 66 bin 800 dekar zirai arazinin modern borulu sistem ile sulanması sağlanacak.