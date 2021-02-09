Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ADÜ dergisine özel röportaj verdi

Bekir Pakdemirli, Aydın'da bir dizi incelemelerde bulundu. Bakan Pakdemirli, günün sonunda Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Haber Dergisi'ne verdiği özel röportajda Ziraat ve Veteriner Fakültesi öğrencilerine mesaj yolladı.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ve Aydın protokolünün havaalanında karşıladığı Bakan Pakdemirli, sırasıyla Adnan Menderes Müzesi, Gökbel ve Çine Adnan Menderes Barajları, Aydın Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Günün sonunda Söke'de tarım sektörü temsilcileri ile bir araya gelen Bekir Pakdemirli, yaklaşık 2 saat boyunca üreticilerle tarımda gerçekleşen projeler ve yenilik çalışmalarıyla ilgili istişarelerde bulundu.

Toplantı sonunda ADÜ Haber Dergisi için özel röportaj veren Bakan Pakdemirli, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nin son dönemde artarak ilerleyen başarılarını takdir ettiklerini belirterek özellikle Ziraat Fakültesi ve Veteriner Fakültesi'nin başarılarına değindi. Pandemi sürecinde Türkiye'nin tarımsal üretim anlamında önemli bir sınav verdiğini, bu süreçte bile üretimin arttığını belirterek, “Özellikle geçen yıl hem hasat hem de ekim döneminin olduğu aylarda sokağa çıkma kısıtlaması varken çiftçiyi kısıtlamadan muaf tutarak, tarımsal üretiminin devamını sağladık. Bu sayede tarım sektörü yüzde 5.3 büyüdü. Doğru işler yaptık ve bu neticeleri aldık. Boş alan arazi kalmasın mantığı ile atıl hazine arazilerini çok cüzi fiyatlarla üreticiye kiralayarak üretimle tanıştırdık. Geçen yıl sonuç olarak ülkemizde meteorolojik kuraklık olmasına ve pandemi riskleri olmasına rağmen bitkisel üretimi yüzde 6 arttırarak, 124 milyon tona yükselttik ve Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırdık” dedi.

Türkiye'nin tek çiftlik içinde yer alan Ziraat Fakültesi olan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin yaklaşık 2 bin öğrencisi ile birlikte önemli işler yaptığının kendisini mutlu ettiğini ifade eden Bakan Pakdemirli, ADÜ Ziraat Fakültesi'nin bin 800 dekar alanda üretim yaparak yıllık yaklaşık 4.2 milyon TL'lik bir katma değer oluşmasını önemli bir gelişme olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin geleceğinin üretimde; önemli bir ölçüde de tarımsal üretimde olduğunu belirten Bekir Pakdemirli, ADÜ Haber Dergisi aracılığıyla Ziraat ve Veteriner Fakültesi öğrencilerine de mesaj yolladı. Bakan Pakdemirli, “Buradan öğrencilerimize en büyük nasihatimiz kollarına altın bilezikleri takmaya devam etmeleridir. Kendilerini diğer adayların bir adım önüne taşıyacak bilgi ve donanımı daha okul sıralarında edinmeliler. Sektörde katma değer oluşturan ve üretime katkı sağlayan üreticiler olarak aramıza katılmaları en büyük isteğimizdir. Ziraat Fakültesi yanında Veteriner Fakültesi ülkemizi en iyi şekilde temsil eden, Dünya sıralamasında ilk yüz içinde önemli bir fakülte. Türkiye'de Uluslararası akreditasyona (EAEVE) sahip 4-5 Veteriner Fakültesinden biri. Puan anlamında da üst seviyede öğrenci kabul eden, çok değerli akademisyenlerin bulunduğu bir okul. Bize ve ülkemize varlığıyla gurur veriyor. Onlardan da beklentilerimiz büyük. Tüm üniversiteli öğrencilerimiz bizim için çok önemli. Ülkemizin kalkınmasına omuz verecek; geleceğimiz gençlerimizdir. Biz onlara yürekten inanıyoruz. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nin başta kıymetli rektörü olmak üzere tüm akademisyenlerine ve öğrencilerine yeni dönemde başarılar diliyorum” dedi.