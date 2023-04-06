Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: “Aydın tarımsal kalkınma kapasitesi ile önemli bir kent”

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Aydın'da sektör toplantılarının 36'ıncısını gerçekleştireceklerini belirterek, “Aydın tarımsal kalkınma kapasitesi ile önemli bir kent” dedi.

Aydın'a gelen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Vali Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret etti. Ziyaret öncesi valilik şeref defterini imzalayan Bakan Kirişci, basın mensuplarına açıklamada bulundu. Bakan Kirişci, “Depremden iki gün önce Cumhurbaşkanımızın Aydın'ımıza bir ziyareti olmuştu. Biz de kendilerine refakat etmiştik. Biz göreve geldiğimiz günden bugüne tam 35 ilimizde sektör paydaşlarımızla bir arada olduk. Bugün inşallah Allah nasip ederse 36'ıncısını gerçekleştireceğiz. Bu çerçevede Aydın'ımızdayız. Aydın'ımız her alanda olduğu gibi Tarım ve Orman Bakanlığı olarak gerek sahip olduğu orman varlıkları, gerekse de tarımsal kalkınma kapasitesi nedeniyle bizim için önemli bir kent” dedi.

Konuşmasında merhum Başbakan Adnan Menderes'i de anan Bakan Kirişci, “Bir taraftan da 14 Mayıs'ta milletimiz sandığa gidecek. Bu ülkede demokrasi adına gözünü kırpmadan canını feda eden Adnan Menderes'i 'Yeter söz milletindir' sözüyle anmış oluyoruz. Eğer bugün bir demokrasi varsa, bu tür cengaverlere borçluyuz. Canını feda eden demokrasi şehitlerine borçluyuz. Allah hepsinden razı olsun, merhameti, rahmetiyle muamele eylesin. Sizlere de ilginiz için çok teşekkür ediyorum. Eminim güzel bir gün olacak Aydın'daki programımız. Bizler için faydalı olacak, sektörümüze bizim bir katkımız olacak. Bundan mutlu olacağız. En başta da eli öpülesi üreticilerimizi dinlemiş olacağız” açıklamasında bulundu.