İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemir'li Aydın'a geliyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Aydın’a gelecek.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Aydın'a gelecek.


Tarım ve Orman Bakanı Bakir Pakdemirli 8 Şubat Pazartesi günü Aydın'a gelecek. Çine ilçesindeki Gökbel ve Adnan Menderes Barajlarında incelemelerde bulunacak olan Bakan Pakdemirli, Aydın Valiliği ve AK Parti Aydın İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek. Son olarak Söke ilçesindeki sektör toplantısına katılacak olan Pakdemirli ardından kentten ayrılacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.